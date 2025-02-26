Witkoff Gazze'ye Müzakere İçin Gidiyor

Güncel

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi müzakereleri kapsamında hafta sonu bölgeye gidebileceğini bildirdi.

ABD ulusal basınındaki haberlere göre Witkoff, Washington'da düzenlenen Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) etkinliğindeki konuşmasında, İsrail'in ilerleyen günlerde Gazze'de ateşkes anlaşmasının gelecek adımlarını görüşmek üzere Doha veya Kahire'ye bir heyet göndereceğini belirtti.

Diplomasiyi güçlendirmek amacıyla bölgeye geri dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Witkoff, "Çok fazla ilerleme kaydediyoruz. İsrail bir ekip gönderiyor. Eğer bu görüşmeler iyi giderse pazar günü bölgeye gidebilirim." dedi.

Yeni görüşmelerin odak noktasını, "ikinci aşamayı rayına oturtmak ve bazı ek rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" olarak nitelendiren Witkoff, bunun "gerçek bir olasılık" olarak gördüklerini kaydetti.

Ziyaretini ertelediği iddiası

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, "Steve Witkoff'un, 23 Şubat'ta ABD basınına yaptığı açıklamalarına rağmen bugün bölgeye gelmesi beklenmiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Witkoff'un bölgeye ve İsrail'e gelerek esir değişim anlaşmasının devamı, ikinci aşamaya geçilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili mevcut krizin çözümü gibi konuları ele almasının beklendiğine işaret edilen haberde, ancak bu görüşmeler için henüz bir tarihin belirlenmediği vurgulanmıştı.

Haberde, "Ayrıca Witkoff bölgeye gelse bile İsrail'i de ziyaret edip etmeyeceği henüz belli değil" ifadesi kullanılmıştı. Witkoff, 23 Şubat'ta, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının sürdürülebilmesine yönelik çalışmalar için hafta içinde bölgeye gideceğini söylemişti.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirleri serbest bırakmadı

Hamas'ın, takasın yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri salıvermesine rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.