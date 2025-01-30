Witkoff'tan İsrail'e Diplomatik Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Witkoff'tan İsrail'e Diplomatik Ziyaret

ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ile görüştü, Gazze planlarını tartıştı.

30.01.2025 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Witkoff, bugün de diplomatik ziyaretlerini sürdürecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Witkoff'un, Netanyahu'ya ABD'nin Hamas'la varılan anlaşmanın tamamlanması için diğer arabulucularla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söylediği kaydedildi.

ABD merkezli New York Times gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, Witkoff'un Gazze'yi ziyaretinde bölgeyi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gittiğini ve burada kuzeye akın eden yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin geri dönüşüne yardımcı olmak üzere ABD'li güvenlik görevlilerinin görevlendirildiğini söyledi.

ABD'li üst düzey yetkililer, hem güvenlik kaygıları hem de terör örgütü olarak tanımladıkları Hamas'la resmi "ABD temassızlık politikası" nedeniyle yıllardır Gazze'ye gitmiyordu.

İsrailli yetkililer, Witkoff'un dün Netanyahu ve bazı üst düzey yardımcılarıyla görüşmek üzere İsrail'e geldiğini söyledi ve görüşmede İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da bulunduğunu belirtti.

Witkoff'un "Gazze" temasları

Ancak Witkoff'un İsrail'e gitmeden önce 28 Ocak Salı günü Suudi Arabistan'da daha geniş bir Orta Doğu barış planı hakkında görüşmeler yaptığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh ile görüştüğü söylendi. Adlarının açıklanmasını istemeyen iki Filistinli yetkili de "kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede", Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın da bulunduğunu ifade etti.

New York Times gazetesi, Witkoff'un bölgeye yaptığı ziyareti, "Trump yönetiminin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesini de içeren daha geniş kapsamlı bir Orta Doğu barış anlaşmasına aracılık etmeye çalıştığı bir döneme denk geldiğini" belirtirken, "bu anlaşmanın büyük ölçüde Gazze'nin geleceğine ilişkin planlara bağlı" olduğu şeklinde yorumladı.

Witkoff, diplomatik temaslarını sürdürüyor

Witkoff, bugün de İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Shas Başkanı Aryeh Deri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ile Kudüs'te bir araya geldi. ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff'un, aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich ile yaptığı görüşmesi önemli olarak görülüyor. Smotrich, ateşkes anlaşmasına karşı çıkmış ve Biden yönetim tarafından boykot edilmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Witkoff'tan İsrail'e Diplomatik Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:25 Katar Emiri Al Thani, Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu
12:59 Beyoğlu’nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
20:15 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
19:46 Abdüllatif Şener’in oğlu için rekor hapis talebi Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
19:17 23 yeni proje resmen açıklandı TSK’nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
19:15 Vitor Pereira, Beşiktaş’ın 2 yıldızına birden göz dikti Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
18:50 Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı Mahkemeden isyan ettiren karar Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
18:32 Alex de Souza’dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ’’yalancı’’ derim Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ''yalancı'' derim
18:31 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 14:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Witkoff'tan İsrail'e Diplomatik Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.