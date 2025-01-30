Witkoff'tan İsrail'e Diplomatik Ziyaret

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(ANKARA) - ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Witkoff, bugün de diplomatik ziyaretlerini sürdürecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Witkoff'un, Netanyahu'ya ABD'nin Hamas'la varılan anlaşmanın tamamlanması için diğer arabulucularla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söylediği kaydedildi.

ABD merkezli New York Times gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, Witkoff'un Gazze'yi ziyaretinde bölgeyi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gittiğini ve burada kuzeye akın eden yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin geri dönüşüne yardımcı olmak üzere ABD'li güvenlik görevlilerinin görevlendirildiğini söyledi.

ABD'li üst düzey yetkililer, hem güvenlik kaygıları hem de terör örgütü olarak tanımladıkları Hamas'la resmi "ABD temassızlık politikası" nedeniyle yıllardır Gazze'ye gitmiyordu.

İsrailli yetkililer, Witkoff'un dün Netanyahu ve bazı üst düzey yardımcılarıyla görüşmek üzere İsrail'e geldiğini söyledi ve görüşmede İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da bulunduğunu belirtti.

Witkoff'un "Gazze" temasları

Ancak Witkoff'un İsrail'e gitmeden önce 28 Ocak Salı günü Suudi Arabistan'da daha geniş bir Orta Doğu barış planı hakkında görüşmeler yaptığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh ile görüştüğü söylendi. Adlarının açıklanmasını istemeyen iki Filistinli yetkili de "kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede", Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın da bulunduğunu ifade etti.

New York Times gazetesi, Witkoff'un bölgeye yaptığı ziyareti, "Trump yönetiminin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesini de içeren daha geniş kapsamlı bir Orta Doğu barış anlaşmasına aracılık etmeye çalıştığı bir döneme denk geldiğini" belirtirken, "bu anlaşmanın büyük ölçüde Gazze'nin geleceğine ilişkin planlara bağlı" olduğu şeklinde yorumladı.

Witkoff, diplomatik temaslarını sürdürüyor

Witkoff, bugün de İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Shas Başkanı Aryeh Deri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ile Kudüs'te bir araya geldi. ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff'un, aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich ile yaptığı görüşmesi önemli olarak görülüyor. Smotrich, ateşkes anlaşmasına karşı çıkmış ve Biden yönetim tarafından boykot edilmişti.