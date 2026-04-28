WMO: El Nino 2026'da Geri Dönebilir, Sıcaklıklar Artabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren yeniden ortaya çıkma ihtimalinin arttığını bildirdi. Bu durum, küresel sıcaklıkların yeni rekor seviyelere ulaşmasına ve aşırı hava olaylarının sıklığının artmasına yol açabilir. İklim bilimcileri, özellikle 2026 yılının Mayıs ile Temmuz ayları arasındaki dönemin kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

WMO’nun son iklim raporuna göre, Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmeye başladığı ve bunun El Nino oluşumu için önemli bir gösterge olduğu ifade ediliyor. Mevcut iklim modelleri, 2026 yılının ikinci yarısında El Nino koşullarının gelişme olasılığının arttığını ortaya koyuyor. WMO yetkilileri, bu dönemde sıcaklık anormalliklerinin artmasının El Nino’nun tetikleyicisi olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu döngünün meydana gelmesi durumunda dünya genelinde ortalama sıcaklıkların yeniden artış göstermesi bekleniyor. 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen yüksek sıcaklık rekorlarının ardından, yeni bir El Nino döneminin iklim değişikliğini hızlandırabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Uluslararası iklim analizlerine göre, El Nino’nun en belirgin etkilerinden biri, dünya genelinde yağış ve kuraklık dengesinin bozulmasıdır. Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde aşırı yağış ve sel riski artarken, Avustralya ve Güneydoğu Asya’da kuraklık ihtimalinin yükselmesi bekleniyor.

Bilimsel iklim modelleri ve tarım analizleri, El Nino’nun yeniden ortaya çıkmasının tarımsal üretim üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Kuraklık riski taşıyan bölgelerde su kaynaklarının azalması, ekin verimliliğini düşürebilirken, aşırı yağış alan bölgelerde ürün kaybı ve toprak erozyonu riski artabilir. Uzmanlar, gelişmekte olan ülkelerin bu tür iklim dalgalanmalarına karşı daha savunmasız olduğunu vurguluyor.

Uluslararası iklim modelleme çalışmaları, El Nino’nun 2026’da ortaya çıkma ihtimalinin arttığını ancak şiddetinin henüz kesinleşmediğini ortaya koyuyor. Bazı senaryolar, olayın orta şiddette gerçekleşebileceğini öngörürken, diğer modeller daha zayıf bir El Nino ihtimaline işaret ediyor. Ancak bilim insanları, zayıf bir El Nino’nun bile küresel ölçekte önemli etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Mevcut yüksek küresel sıcaklıklar nedeniyle, küçük değişimlerin büyük sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

WMO ve uluslararası bilim çevreleri, El Nino’nun olası geri dönüşünü sadece bir hava olayı olarak değil, iklim sistemindeki genel dengesizliğin bir parçası olarak değerlendiriyor. Artan sera gazı emisyonlarıyla birlikte El Nino ve La Nina döngülerinin etkisinin daha öngörülemez hale geldiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre, dünya artık yalnızca doğal iklim döngülerini değil, aynı zamanda insan kaynaklı küresel ısınmanın bu döngüler üzerindeki etkisini de deneyimlemek zorunda kalıyor.