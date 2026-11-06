WMO Genel Sekreteri Saulo, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinden memnun olduğunu söyledi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Türkiye COP31'de hem organizasyonel hem de stratejik düzeyde harika iş çıkarıyor." dedi.

Saulo, Antalya'nın 9-20 Kasım'da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Önceki COP toplantılarından bu yana ve COP31 sürecinde, verilen sözlerin uygulamaya geçirilmesine yönelik güçlü istek olduğunu dile getiren Saulo, WMO'nun rolünün tam da bu noktada devreye girdiğini ve beklentilerinin de bu konuya odaklandığını ifade etti.

Saulo, "Bana göre artık eylem gündeminde yer alan çeşitli konularda uygulamaya geçme zamanıdır ve WMO bu süreçte aktif rol üstlenecektir. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye'nin iklim diplomasisindeki aktif rolü gayet net, gündem maddeleri de içinde bulunduğumuz dönem açısından son derece yerinde. Bu nedenle, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Murat Kurum'un (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı) liderliğinde, mevcut gidişatımızı değiştirecek tartışmaların yürütüleceği ve somut adımların atılacağı iyi bir noktada olacağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye tarafından hazırlanan COP31 Eylem Gündemi'ne göre, bilime dayalı, kanıt ve eylem odaklı bir uyumun çok önemli olduğunu belirten Saulo, bunun COP31'in temelini oluşturduğunu ve WMO'nun bu gündemle tam uyum içinde olduğunu söyledi.

Saulo, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un eylülde Cenevre'ye geldiğini anımsatarak, Kurum'un bu ziyarette ulusal meteoroloji ve hidroloji hizmetlerine ilişkin hedeflerinin çok açık olduğunu ve bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili ilerleme sağlanacağından emin olduğunu kaydetti.

WMO'nun bilim temelli ve teknik bir kuruluş olduğuna vurgu yapan Saulo, "COP31 Eylem Gündemi ile tamamen uyum içerisindeyiz. Bir yandan karar alma süreçlerinin temelinde bilimin yer alması gerektiğine inanıyoruz. COP31 Eylem Gündemi'nde temiz enerjiler, kent odaklı yaklaşımlar, gençler ve topluluklar gibi başka unsurlar da bulunuyor. Bu başlıkların birçoğunda WMO'nun üstlenebileceği roller bulunuyor çünkü biz iklim verilerine dayalı bilgiler sunuyoruz ve iklim, pek çok karar alma sürecinin temelini oluşturuyor. Sonuç olarak, WMO vizyonu ile COP31 başkanlığının vizyonu arasında yakın bir uyum olduğuna inanıyorum. Bu da içinde bulunduğumuz dönemde oldukça kritik bir öneme sahip." şeklinde konuştu.

Saulo, yıl sonunda en yüksek seviyelerde hissedilmesi beklenen El Nino'ya özel bir odaklanma olmadığını ancak El Nino hava olayının iklim eyleminin, dayanıklılığın ve uyum sağlamanın gerekliliğini çok net şekilde gözler önüne serdiğini belirtti.

"Türkiye hem organizasyonel hem de stratejik düzeyde harika iş çıkarıyor"

Mevcut El Nino hava olayının daha önce görülenlerin de ötesinde etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Saulo, bunun ortaya çıkardığı durumun iklim etkileri bağlamında yaşananların somut gerçekliği olduğunu gösterdiğine ve bu konunun COP31 süresince gerçekleştirilecek diyaloğun parçası olacağına işaret etti.

Saulo, en az gelişmiş ülkelerin ve küçük ada devletlerinin gözlem sistemlerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlayan Sistematik Gözlem Finansmanı Tesisi adında bir mekanizmasının olduğunu belirterek, bu mekanizmanın kolektif çaba gerektirdiğinin ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

WMO'nun "herkes için erken uyarı" girişiminin iklim değişikliğine uyum gündeminin kritik parçası olduğunu belirten Saulo, COP31 sırasında da bu konuya odaklanan çok önemli ve üst düzey bir etkinliğin düzenleneceğini söyledi.

Saulo, erken uyarı sistemlerinin hayat kurtardığını ve bu alanda ilerleme kaydedildiği konusunda geniş mutabakat bulunduğunu dile getirerek, "Sorun şu ki bu ilerleme arzu ettiğimiz hızda gerçekleşmiyor. Dolayısıyla üzerinde herkesin hemfikir olduğu ve tüm gücümüzle çaba göstermemiz gereken bir konuyla karşı karşıyayız. İşte bu üst düzey etkinlikte ele alacağımız temel mesele de tam olarak bu." dedi.

Yaklaşan COP31'e katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Saulo, "Türkiye COP31'de hem organizasyonel hem de stratejik düzeyde harika çıkarıyor. Umarım tüm ülkeler bu COP31'in ardındaki büyük fikir ve vizyonu takip etmek için bir araya gelir. Lütfen politikalarınızı yönlendirmek için bilim ve kanıta dayalı içerik kullanın, daha hızlı hareket edin, hemen uygulayın." diye konuştu.