Wong'dan ABD-İran Müzakerelerine Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wong'dan ABD-İran Müzakerelerine Tepki

12.04.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin başarısızlığını üzücü buldu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılan müzakerenin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin "üzücü" olduğunu belirtti.

Avustralya basınındaki haberlere göre Wong, yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a daha önce duyurulan, iki haftalık geçici ateşkese bağlı kalmaları ve müzakerelere dönmeleri çağrısında bulundu.

Wong, çatışmanın tırmanmasının ölümleri artıracağı ve küresel ekonomiyi daha da etkileyeceği uyarısında bulundu.

Önceliğin ateşkesin korunması ve diplomatik sürecin sürdürülmesi olması gerektiğini ifade eden Wong, "ABD ile İran arasındaki İslamabad görüşmelerinin anlaşmaya varılmadan sona ermiş olması üzücüdür." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Avustralya, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 14:00:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.