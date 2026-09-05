World Triathlon, İsrailli atletlerin Avrupa Kupası yarışından çıkarılmasını istedi

İsrailli atletlerin, Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki bir yarıştan çıkarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, World Triathlon tarafından yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Federasyonundan yapılacak Avrupa Triatlon Kupası'ndan tüm İsrailli atletlerin çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Organizasyonu düzenleyen Kuzey Batı Triatlon Kulübü, daha önce yarışa katılan İsrailli atletleri desteklemeyeceğini açıklamıştı.

Söz konusu kararın, yarışta yapılması olası İsrail karşıtı protestolardaki "güvenlik endişesi" nedeniyle alındığı aktarıldı.