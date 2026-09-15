WP: ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor - Son Dakika
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WP: ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor

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Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin bomba ve 20 bin savaş başlığı satışına yeşil ışık yaktı. Gerçekleşmesi halinde son yılların tek kalemdeki en büyük mühimmat satışı olacak paket, Kongre'de Demokratlar için turnusol kağıdı işlevi görüyor.

ABD yönetiminin, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü.

ABD yönetiminin, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, aynı paket içinde ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Kongresinde gayriresmi bildirimin yapıldığı ve yakın zamanda resmi bildirimin yapılacağı kaydedilen haberde, bu satışın Demokratlar için adeta bir "turnusol kağıdı" görevi gördüğü ifade edildi.

Haberde, gerçekleşmesi halinde son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışı olacak söz konusu bomba satışının toplam bedelinin ise 2,8 milyar dolar olduğu vurgulandı.

İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımında defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor.

Haberde görüşüne yer verilen ve adı açıklanmayan ABD'li bir diğer yetkili, "Tüm yurt dışı silah satışları uygun prosedürden geçmektedir. Henüz sonuçlanmamış satışlar hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 yılında Trump yönetimi, Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e 2,04 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş, söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WP: ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor - Son Dakika

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