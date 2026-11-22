(ANKARA) - WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yapılan açıklamada, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) fosil yakıtlardan çıkış ve iklim finansmanı konularında somut ilerleme sağlayamadığı belirtilerek, tepki gösterildi. Planlanan kapanış tarihini 48 saatten fazla aşan konferansın BM tarihinin en uzun iklim zirvesi olduğu ifade edilen açıklamada, "COP31'in büyük bir hayal kırıklığı yarattığı" değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, COP31 Başkanlığını bir yıl daha sürdürecek olan Türkiye'nin örnek politikalar geliştirme ve uzlaştırıcı liderlik sorumluluğunun devam ettiği vurgulandı.

WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesabından, Antalya'da düzenlenen COP31'in sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Konferansın planlanan kapanış tarihini 48 saatten fazla aştığı belirtilen açıklamada, zirvenin Birleşmiş Milletler tarihindeki en uzun iklim konferansı olduğuna işaret edildi. COP31'in büyük bir hayal kırıklığı yarattığı vurgulanan açıklamada, iki haftayı aşan müzakerelere rağmen fosil yakıtlardan çıkış, iklim değişikliğine uyum finansmanı ve adil geçiş mekanizması konularında beklenen ilerlemenin sağlanamadığı kaydedildi.

"ZAYIF KARAR TASLAĞI REDDEDİLDİ, BU CESUR TUTUMU DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada şöyle denildi:

"Antalya'da düzenlenen COP31 planlanan kapanışı 48 saatten fazla aşarak BM tarihinin en uzun iklim zirvesi oldu. Sonuç: Fosil yakıtlardan çıkışta ilerleme yok. Fosil yakıtlara metinde yer verilmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Zirvenin, iklim eyleminde müzakerelerden uygulamaya net bir geçişi pekiştirmesi bekleniyordu, Ancak COP31, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

COP30 Başkanlığı'nın Fosil Yakıtlardan Çıkış ve Ormanlar Yol Haritaları tanınmak bir yana adeta yok sayıldı. Emisyon azaltımının yerini tutmayan karbon yakalama teknolojileri ise kaygı verici ölçüde öne çıkarıldı. Önerilen çatı karar taslağında olumlu adımlar da vardı: 1,5°C aşımının sınırlandırılması, bilimin ve IPCC'nin süreçteki rolünün tanınması, denizlere güçlü vurgu.

Çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, zayıf karar taslağını reddetti. Bu cesur tutumu destekliyoruz.

Uyum finansmanında ilerleme sağlanamadı. Süper El NiNo döneminde bunun bedelini en kırılgan topluluklar ödeyecek. Çoklu krizlerin yaşandığı bu dönemde hükümetler sorumluluklarını yerine getiremedi. Çok sayıda hükümet, fosil yakıtlardan çıkış taahhüdünü gerçek eyleme nasıl dönüştüreceği de dahil olmak üzere en zor kararları almadı.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU AMA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Alınan kararları görmezden gelerek fosil yakıtlara bağımlılığı sürdürmek, gezegenin ve yaşamın geleceğini tehlikeye atıyor. Oysa yenilenebilir ve herkes için erişilebilir enerji sistemlerine geçerken çalışanların ve yerel toplulukların refahını da artırmak mümkün. COP31'de hayata geçirilmesi beklenen Adil Geçiş Mekanizması bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyordu, ama liderler somut kararları bir yıl daha erteledi. İklimimiz ve geleceğimiz daha fazla bekleyemez.

COP31 hayal kırıklığı oldu ama vazgeçmeyeceğiz. Fosil yakıtlardan çıkış kaçınılmaz, iklim hedefleri büyümeye devam edecek. Tarih, ne kadar hızlı hareket ettiğimizi ve kimin nerede durduğunu hatırlayacak. COP31 Başkanlığı bir yıl daha Türkiye'de: Örnek politikalar geliştirme ve uzlaştırıcı liderlik sorumluluğu sürüyor."