Xi Jinping Brezilya\'da Lula ile Görüştü

Güncel

BRASILIA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping çarşamba günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Xi, Rio de Janeiro'daki 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere salı günü erken saatlerde uçakla ülkenin başkenti Brasilia'ya gelmişti.