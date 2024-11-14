Xi Jinping, Chancay Limanı Açılışına Katıldı

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LİMA, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru ziyareti sırasında Devlet Başkanı Dina Boluarte ile birlikte Chancay Limanı'nın açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katılacağını söyledi.

Xi söz konusu açıklamaya Peru'daki medya kuruluşu El Peruano'da perşembe günü kendi imzasıyla yayımlanan makalesinde yer verdi.

"Çin-Peru Dostluğu: Daha da Parlak Bir Geleceğe Doğru Yelken Açmak" başlıklı makale, Xi'nin 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Peru'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında yayımlandı.

Xi, Chancay Limanı'nın tamamlanmasının, Peru'nun kıyı kesimlerinden iç kesimlerine ve Peru'dan Latin Amerika'ya ve hatta Karayiplere uzanan çok boyutlu, çeşitli ve verimli bir bağlantı ağı kurmasına olanak tanıyacağını söyledi.

Xi, "Bu aynı zamanda başlangıç noktası Chancay Limanı olan Yeni Çağın İnka Yolu'nun inşasına yardımcı olacak ve böylece bölgenin genel anlamda kalkınması ve entegrasyonuna katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Makalede Xi, Chancay'dan Shanghai'a uzanan rotanın, Çin, Peru ve Latin Amerika'yı ortak kalkınma ve refaha taşıyabilmesi için Chancay Limanı'nın inşaattan işletmeye kadar başarılı olmasını sağlamak üzere iki ülkeye birlikte çaba gösterme çağrısında bulundu.