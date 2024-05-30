Xi Jinping, Çin-Arap İlişkilerini Dünya İçin Bir Model Haline Getirmek İstiyor

Güncel

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünya barışı ve istikrarının korunması, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği, medeniyetler arasında uyum içinde bir arada yaşama paradigması ve iyi küresel yönetimin teşviki için Çin-Arap ilişkilerini bir model haline getirmek üzere Arap ülkeleriyle beraber çalışacaklarını belirtti.

Xi, Perşembe günü Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Dünya genelinde yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hızla gerçekleştiği bir dönemde, Hem Çin hem de Arap ülkelerinin ulusal canlanma ve daha hızlı ulusal kalkınmaya ilişkin tarihi misyonlarını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etmenin, Çin-Arap ilişkilerinde yeni bir döneme ve dünya için daha iyi bir geleceğe yönelik ortak arzunun güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı.