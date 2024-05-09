Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin modernleşmesi ile Macaristan'ın Doğu'ya Açılma stratejisi arasındaki sinerjiyi artırmaya hazır

BUDAPEŞTE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin modernleşmesi ile Macaristan'ın Doğu'ya Açılma stratejisi arasındaki sinerjinin artırılmasını teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.
Xi, Perşembe günü Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.
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