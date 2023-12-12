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Xi Jinping: Çin-Vietnam ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin-Vietnam ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile yaptığı görüşmede, Çin-Vietnam ilişkilerinin daha fazla siyasi güven, güvenlik işbirliği, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği, halk desteği ve çok taraflı koordinasyon içerecek şekilde yeni bir aşamaya gireceğini belirtti. Xi ayrıca, Çin ve Vietnam'ın sosyalist yapısının bölge ve dünya istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Xi Jinping: Çin-Vietnam ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor
12.12.2023 - 16:31,  Güncelleme: 16:43
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HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Vietnam ilişkilerinde ortak çabalar sayesinde daha fazla karşılıklı siyasi güven, daha sağlam güvenlik işbirliği, daha derin karşılıklı faydaya dayalı işbirliği, daha güçlü halk desteği ve daha yakın çok taraflı koordinasyonun yer aldığı, ayrıca farklılıkların daha iyi yönetildiği yeni bir aşamaya girileceğini söyledi.

Xi, Salı günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi ayrıca, Çin ve Vietnam'daki sosyalist yapının istikrarlı şekilde ilerleyerek, bölge ve genel olarak dünyanın istikrarına, kalkınmasına ve refahına yeni katkılar sunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi Jinping: Çin-Vietnam ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor - Son Dakika
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