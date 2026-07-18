Xi Jinping'den BM'ye Destek Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping'den BM'ye Destek Vurgusu

Xi Jinping\'den BM\'ye Destek Vurgusu
18.07.2026 11:00
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BM'nin rolünü güçlendirme çağrısında bulundu ve çok taraflılığı savundu.

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler'i kararlı şekilde desteklediklerini söyledi.

Xi, cuma günü 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Xi, Guterres'in 10 yıl önce BM Genel Sekreterliği görevine başlamasından bu yana yürüttüğü çalışmaları övgüyle değerlendirerek, Guterres'in çok taraflılığın kararlılıkla savunulması konusunda BM'ye liderlik ettiğini, iklim değişikliği gibi küresel zorlukların ele alınmasını teşvik ettiğini, yapay zeka da dahil olmak üzere yükselen alanlarda küresel yönetişimin geliştirilmesini desteklediğini ve BM reform sürecini başlattığını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'de hak ettiği koltuğun iade edilmesinin 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in o tarihten bu yana dünya barışının inşasına katkıda bulunmaya, küresel kalkınmayı desteklemeye, uluslararası düzeni savunmaya ve BM'yi kararlılıkla desteklemeye bağlı kaldığını söyledi.

Xi, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunu ve dört küresel inisiyatifi ortaya koyarken temel hedeflerinden birinin BM'nin statüsünü ve otoritesini korumak olduğunu ifade etti.

Uluslararası konjonktürün giderek daha belirgin değişimlere ve çalkantılara sahne olduğunu kaydeden Xi, hakiki çok taraflılığın hayata geçirilmesinin ve BM'nin statüsü ile rolünün yeniden güçlendirilmesinin her zamankinden daha gerekli hale geldiğini belirtti.

Eşitlik ve adaletin korunmasının önemini vurgulayan Xi, her ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve meşru hak ile çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, "Dünyanın, güçlünün zayıfı ezdiği düzene geri dönmesine asla izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Xi ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan uluslararası sistem ile uluslararası kuralların korunması ve aynı zamanda BM'nin değişen koşullara daha iyi uyum sağlayabilmesi için reform sürecinin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Büyük ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydeden Xi, Çin'in büyük ülkeler arasında doğru ilişkilerin geliştirilmesi için somut adımlar atmayı sürdürdüğünü ve bunun dünyaya daha fazla istikrar ile öngörülebilirlik sağladığını söyledi.

Guterres ise çok taraflılığa, BM davasına ve uluslararası işbirliğine verdiği kararlı destek için Çin'den övgüyle bahsederek Çin'in dünyaya örnek olduğunu söyledi.

BM'nin Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydeden Guterres, tek taraflılığa, korumacılığa ve hegemonik zorbalığa karşı çıkacaklarını, BM Şartı ile uluslararası hukuku koruyacaklarını ve çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş sürecini ilerleteceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den BM'ye Destek Vurgusu - Son Dakika

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