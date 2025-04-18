Xi Jinping\'den Eski Kraliçe\'ye Dostluk Nişanı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Eski Kraliçe Norodom Monineath Sihanouk'un Çin halkına özel bir dostluk beslediğini ve Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Nişanı'yla onurlandırılmayı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

PUNOM PEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin annesi eski Kraliçe Norodom Monineath Sihanouk'un Çin-Kamboçya dostluğunun tanığı ve destekçisi olduğunu söyledi.

Xi, perşembe günü Kraliyet Sarayı'nda eski kraliçe ile gerçekleştirdiği görüşmede Kamboçya'nın Anne Kraliçesi'nin, Çin halkına özel bir dostluk beslediğini ve Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Nişanı'yla onurlandırılmayı fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

Çin'in Kraliçe'nin ikinci vatanı olduğunu kaydeden Xi, kraliçenin ne zaman dilerse Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kamboçya'nın eski kralı Norodom Sihanouk'un Çin-Kamboçya dostluğunun bayraktarlığını yaptığını kaydeden Xi, kralın eski kuşak Çinli liderlerle birlikte sarsılmaz bir Çin-Kamboçya dostluğu kurduğunu ifade etti.

Xi, "Kendisinin yaptığı tarihi katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" diye ekledi.

Eski Kraliçe ise Xi'nin Kamboçya'nın en büyük dostu olduğunu ve eski kuşak liderlerin kurduğu Çin-Kamboçya dostluğunun sürekli olarak sağlamlaştırılıp geliştirildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kraliçe, iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun daha da derinleşip perçinleneceğine olan inancını ifade etti.