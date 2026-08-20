Xi Jinping\'den Hichilema\'ya Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Zambiya Cumhurbaşkanı seçilen Hakainde Hichilema'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, perşembe günkü mesajında Hichilema ile son yıllarda iki kez bir araya geldiklerini ve Çin-Zambiya ilişkilerinin gelişimine birlikte yön verdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin derinleşmeye devam ettiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini belirten Xi, Çin ve Zambiya'nın çok taraflı işlerde yakın koordinasyon ve işbirliği içinde hareket ettiğini vurguladı.

Xi, Çin-Zambiya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde alınan kararları hayata geçirmek için Hichilema ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Xi ayrıca, Çin-Zambiya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni seviyelere taşımak ve iki halka daha fazla yarar sağlamak amacıyla Zambiyalı liderle geleneksel dostluğu sürdüreceklerini, karşılıklı desteği pekiştireceklerini ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin düzeyini sürekli yükselteceklerini belirtti.