Xi Jinping'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den İran'a Destek Mesajı

Xi Jinping\'den İran\'a Destek Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran ile işbirliğini sürdüreceklerini ve bölgesel barış için çalışacaklarını belirtti.

24.10.2024 14:44
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran'ın bölgesel ve uluslararası etkiye sahip önemli bir ülke ve Çin'in iyi bir dostu ve ortağı olduğunu belirtti.

KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası ve bölgesel konjonktürde nasıl değişiklikler olursa olsun Çin'in İran ile dostane işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı Çarşamba günü 16. BRICS Zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde yaptı.

Cumhurbaşkanı Xi, İran'ın bölgesel ve uluslararası etkiye sahip önemli bir ülke ve Çin'in iyi bir dostu ve ortağı olduğunu belirtti.

Xi, Çin-İran ilişkilerinin stratejik öneminin, dünyada yüzyıldır görülmemiş değişimlerin yaşandığı bir dönemde daha da belirgin hale geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran'ın ulusal egemenliği, güvenliği ve ulusal itibarını korumasını, kendi ekonomik ve sosyal kalkınmasını istikrarlı şekilde ilerletmesini ve komşu ülkelerle iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini geliştirip derinleştirmesini desteklediklerini kaydetti.

Birbirlerine kararlılıkla destek olmak, içişlerine karışmama gibi uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları korumak ve iki ülkenin meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almak için İran'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Xi, İran'la çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye ve iki halka daha çok fayda sağlamaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

İran'ı BRICS Zirvesi'ne ilk kez tam üye olarak katılması nedeniyle kutlayan ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Xi, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda İran ile işbirliğini güçlendirmeye, Küresel Güney'in etkisini ve sesini daha fazla duyurmaya ve uluslararası düzenin gelişimini daha adil ve makul bir doğrultuda ileri taşımaya istekli olduklarına dikkat çekti.

Pezeşkiyan ise Çin'in İran'ın en önemli işbirliği ortağı olduğunu ve İran ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin sağlam gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

İki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği planını uygulamak, bağlanabilirlik, altyapı, temiz enerji ve diğer alanlarda ikili işbirliğini artırmak ve daha fazla sonuç elde etmek üzere Çin ile ortak çaba sarf etmek istediklerini dile getiren Pezeşkiyan, bunun sadece ülkesinin ulusal kalkınmasını artırmakla kalmayacağını aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara da katkıda bulunacağını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini güçlü şekilde desteklemeye devam etme ve hegemonyacı anlayış ve zorbalığa karşı çıkmak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

İran'ın BRICS işbirliği mekanizmasına resmi katılımını desteklediği için Çin'e teşekkür eden Pezeşkiyan, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda Çin ile yakın çalışmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

İki taraf, Ortadoğu'daki mevcut durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Xi, Çin'in Ortadoğu'daki mevcut durumdan derin endişe duyduğuna dikkat çekerek, Gazze'de en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın sona erdirilmesinin bölgesel gerilimin azaltılması için kilit önemde olduğunu belirtti.

Xi, uluslararası toplumun ilgili tarafları BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddiyetle uygulamaya ve bölgede daha fazla istikrarsızlık yaşanmasını önlemek için birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika

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