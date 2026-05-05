Xi Jinping'den İşçi Bayramı Mesajı

05.05.2026 23:07
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İşçi Bayramı'nda işçilere çalışma ve kalkınma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin halkının 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak en iyi dileklerini iletti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, cuma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle ÇKP Merkez Komitesi adına bir kutlama mesajı yayımladı.

İçinde bulunduğumuz yılın ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü ve ülkenin 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) ilk yılı olduğunu hatırlatan Xi, ülke genelindeki işçilere sıkı çalışma, somut sonuçlar elde etme ve yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmaya güç vermede öncü rol oynama çağrısında bulundu.

Xi, tüm kademelerdeki parti komitelerinin ve yönetimlerin, işçilerin yasal hak ve çıkarlarını koruması, acilen ilgilenilmesi gereken sorunlarına çözüm üretmesi ve işçileri ülkenin büyük hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

