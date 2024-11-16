Xi Jinping'den Japonya ile İlişkilere Vurgu

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LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, mevcut uluslararası ve bölgesel durumlarda değişim ve çalkantılar yaşanırken Çin- Japonya ilişkilerinin kritik bir iyileşme ve gelişme dönemine girdiğini söyledi.

Xi, 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile cuma günü yaptığı görüşmede yakın komşular ve Asya ve dünyadaki önemli ülkeler olan Çin ve Japonya arasındaki ilişkinin ikili kapsamın ötesine geçen bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Xi, iki ülkenin "tehdit değil ortak" olması yönündeki önemli uzlaşıyı takip etmek, karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkiyi kapsamlı şekilde ilerletmek ve yeni dönemin gerekliliklerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı bir Çin-Japonya ilişkisi inşa etmek üzere Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirlenen ilke ve talimatlara uygun şekilde Japonya ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Çin'in kalkınmasının dünya için bir fırsat teşkil ettiğini vurgulayan Xi, bunun özellikle Japonya gibi komşu ülkeler açısından da önemli olduğunu belirtti. Xi, Japonya'nın doğru bir karşılıklı anlayış geliştirmek, ikili ilişkileri stratejik bakış açısıyla ve genel duruma ilişkin genel bir değerlendirmeyle doğru yöne yöneltmek ve iki tarafın vardığı önemli siyasi uzlaşıyı somut politika ve eylemlere dönüştürmek üzere Çin ile çalışması temennisini dile getirdi.

Xi, Japon tarafına tarihle doğrudan yüzleşme, geleceğe bakma, tarih ve Taiwan gibi ilkesel meseleleri doğru şekilde ele alma, farklılıkları yapıcı bir şekilde yönetme ve ikili ilişkilerin siyasi temelini koruma çağrısı yaptı.

İki tarafın kültürel ve yerel etkileşimleri derinleştirip genişletmesi gerektiğini belirten Xi, genç nesiller başta olmak üzere iki ülkenin halkları arasındaki karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in ve Japonya'nın ekonomik çıkarları ile üretim ve tedarik zincirlerinin derin entegrasyona sahip olduğunu kaydeden Xi, iki tarafın karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalması ve küresel serbest ticaret sisteminin yanı sıra istikrarlı ve sorunsuz üretim ve tedarik zincirlerini koruması gerektiğini ifade etti.

Xi ayrıca iki ülkeye uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyonu güçlendirme, gerçek çok taraflılığı uygulama, açık bölgeselciliği teşvik etme ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etme çağrısı da yaptı.

Japonya Başbakanı Şigeru ise Japonya ve Çin'in bölgesel barış ve refahtan sorumlu olduğunu ve iki ülke arasındaki stratejik karşılıklı fayda ilişkisini kapsamlı şekilde ileriye götürme ve yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler inşa etme yönünde çalışması gerektiğini söyledi.

Şigeru, Japonya-Çin ekonomik iş birliğinin muazzam bir potansiyeli olduğunu ve Japonya'nın Çin'le bağlarını koparma gibi bir niyetinin olmadığını vurguladı.

Şigeru ayrıca 1972 yılında Japonya ile Çin arasında yapılan ortak bildiri temelinde Taiwan meselesi konusundaki duruşlarının değişmediğini de ifade etti. Japon tarafının Japonya ve Çin arasındaki dört siyasi belgede belirlenen ilkelere ve uzlaşıya barışçıl kalkınma yoluna bağlı kaldığını sözlerine ekledi.