Xi Jinping'den Kore Yarımadası Açıklaması

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore Yarımadası'nda çatışma ve kargaşa yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Xi Çin'in, stratejik güvenlik ve temel çıkarlarının tehdit edilmesine kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

Xi açıklamayı, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile cumartesi günkü görüşmesinde yaptı.