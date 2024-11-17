Xi Jinping'den Küresel İşbirliği Vurgusu

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RIO DE JANEIRO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyanın başlıca gelişmekte olan iki ülkesi olarak Çin ve Brezilya'nın tarihi görev ve sorumlulukları üstlenmeleri ve Küresel Güney'deki diğer ülkelerle birlikte çalışarak gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını kararlılıkla korumaları, küresel zorlukları işbirliği yoluyla ele almaları, ayrıca daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

Pazar günü Brezilya'nın Folha de S. Paulo gazetesinde yayımlanan "Geniş Okyanuslara Yayılan Dostluk, Daha Parlak Bir Ortak Geleceğe Doğru Yolculuk" başlıklı imzalı makalesinde Xi, iki ülkenin dünya barışı, istikrarı ve ortak kalkınmasına kendilerine özgü katkı sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü reformlarına devam etmenin ve Küresel Güney ülkelerinin temsilinin ve sesinin daha fazla artırılmasının önemini vurguladı.

Xi, Çin-Brezilya ilişkilerinde yeni bir "50 altın yıl" başlatmak ve ortak geleceğe sahip daha adil ve sürdürülebilir bir toplumu teşvik etmek için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xi pazar günü 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katıldığı Peru'dan ayrılarak, Rio de Janeiro'daki 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Brezilya'ya doğru yola çıktı.