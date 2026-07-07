Xi Jinping\'den Sel Afetine Acil Müdahale Çağrısı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin birçok bölgesini etkileyen sellerin ardından acil kurtarma ve afet yardım çalışmalarının yürütülmesi, yaralıların tedavi edilmesi ve afetzedelerin güvenli bölgelere yerleştirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, can kayıplarını en aza indirmek ve ikincil afetleri önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, şiddetli yağış ve fırtına şiddetindeki rüzgarların, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ile Hubei ve Gansu eyaletlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde baraj çökmesi ve heyelan gibi bir dizi afete yol açarak çok sayıda can ve mal kayıplarına neden olması üzerine söz konusu talimatları yayımladı.

Sellerin yol açtığı ciddi zorluklar karşısında yerel yönetimlere ve ilgili departmanlara sel kontrolü tedbirlerini titizlikle uygulama çağrısında bulunan Xi, özellikle nehir ve göller, tehlike arz eden rezervuarlar ve jeolojik afet riski taşıyan bölgelerdeki risk ve tehlikelerin incelenmesi, tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için somut adımlar atılmasını istedi.

Xi ayrıca izleme, erken uyarı, acil durum hazırlığı ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla afet önleme ve yardım çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Çin Başbakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Qiang da yerel bölgelerdeki yağış ve sel durumunun yakından izlenmesi, tehlikelerin tespiti ve erken uyarı çalışmalarının güçlendirilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek yürütülmesi çağrısı yaptı.