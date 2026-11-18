SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm dünyadaki körfez bölgeleri arasında ekonomik işbirliğine yönelik uluslararası bir birlik kurulmasını desteklediklerini söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.

Xi, böyle bir birliğin, körfez bölgeleri arasındaki etkileşimin ve ilişkilerin derinleştirilmesine ve daha güçlü bir Asya-Pasifik ekonomik işbirliği için yeni yollar aranmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Shenzhen kentinin, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde yer aldığını hatırlatan Xi, Asya-Pasifik bölgesinin, dünyanın en önemli körfez bölgelerine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Xi, pozitif yayılma etkisine sahip olan bu körfez bölgelerinin, dışa açık ve karşılıklı olarak bağlantılı ekonomileriyle öne çıktığını ifade etti.