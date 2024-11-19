Xi Jinping ve Starmer'dan İkili İlişkiler Vurgusu

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve İngiltere'nin birbirlerinin kalkınması konusunda rasyonel ve nesnel bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Xi, ikili ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve kalıcı şekilde gelişimini sağlamak üzere iki ülkenin stratejik iletişimi artırması ve karşılıklı siyasi güveni derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin ticaret, yatırım, temiz enerji, mali hizmetler, sağlık ve insanların refahı gibi alanlarda büyük bir işbirliği alanına sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin halkına daha iyi şekilde fayda sağlamak üzere bu alanların daha da genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin ve İngiltere'nin küresel meselelere siyasi çözümleri teşvik etmesi, yapay zeka konusundaki küresel yönetişimi güçlendirmesi ve dünyanın ekonomik büyümesi ve tüm ülkelerin ortak kalkınmasına katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Starmer ise İngiltere ve Çin'in yaygın ortak çıkarlara sahip olduğunu ve küresel zorlukların ele alınması ve dünya barışı ve kalkınmasının gözetilmesi konusunda önemli sorumlulukları bulunduğunu kaydederek kalıcı ve güçlü ikili ilişkilerin, sadece iki ülke açısından değil, dünyanın geneli için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Starmer, İngiliz tarafının Çin'le diyaloğu güçlendirmeyi, karşılıklı anlayışı artırmayı ve ekonomi, ticaret, teknoloji, finans, sağlık, eğitim ve iklim değişikliyle mücadele gibi çok geniş alanlarda karşılıklı saygı, eşitlik ve samimiyet ruhuyla etkileşim ve işbirliğinde bulunmayı temenni ettiğini ifade etti.

İki ülkenin de çok taraflılığa bağlı olduğunu kaydeden Starmer, bölgesel hassas meselelere siyasi çözümler yönünde adım atmak üzere Çin'le çok taraflı iletişim ve koordinasyonu artırmaya hazır olduklarını belirtti.