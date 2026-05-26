Xi Jinping, Vucic\'e Madalya Takdim Etti

26.05.2026 12:03
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e dostluk madalyası vererek iki ülke ilişkilerini vurguladı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törende Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Madalyası takdim etti.

Xi, pazartesi günü düzenlenen törende bu madalyanın sadece Vucic'in Çin-Sırbistan dostluğuna yaptığı katkılara duyulan yüksek takdirin bir nişanı olmadığını, aynı zamanda da iki halkın yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşa edilmesi yönündeki samimi beklentilerini de yansıttığını vurguladı.

Xi, Çin'e temel çıkarları ve önemli meseleleri konusunda her zaman son derece kararlı ve net destek veren Vucic'in, Çin halkının saygısını kazandığını ifade etti.

Vucic ise bunun, hayatının en önemli anlarından biri olduğunu belirterek, madalyanın hem kendisi için büyük bir onur olduğunu hem de Sırbistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve kalkınma çabalarının takdir edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Çin'in her zaman daha küçük ülkelere saygı duyduğunu, zor zamanlarda Sırp halkının yanında olduğunu ve Sırbistan'ın kalkınmasına yardımcı olduğunu kaydeden Vucic, Çin'in destek ve yardımlarını asla unutmayacaklarını söyledi.

Sırbistan-Çin dostluğu için elinden gelen tümü çabayı göstermeye devam edeceğini dile getiren Vucic, ortak geleceğe sahip bir Sırbistan-Çin topluluğunun inşasını ileriye taşımak üzere Çin ile çalışacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

