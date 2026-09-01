Xi, ŞİÖ zirvesinde kalkınmayı öncelik edinme ve ortak refah çağrısı yaptı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, örgütün kalkınmayı öncelik olarak benimsemesi ve ortak refah dolu bir geleceğin kapılarını aralaması çağrısında bulundu. Xi, Örgütün insanı merkeze alması, güvenliğe öncelik vermesi ve diyalog ile istişareyi savunarak yönetişimi iyileştirmesinin önemini vurguladı.
BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne kalkınmayı öncelik olarak benimseme ve ortak refah dolu bir geleceğin kapılarını aralama çağrısında bulundu.
Xi, salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşma yaptı.
Örgütün insanı merkeze alması ve nesiller boyu sürecek dostluklar için sağlam bir temel atmasının önemine işaret eden Xi, örgütten güvenliğe öncelik vermesini ve evrensel bir güvenlik ortamı tesis etmesini istedi.
Xi, örgütü diyalog ve istişareyi savunmaya, yönetişimi adil ve düzenli şekilde iyileştirmeye çağırdı.
Kaynak: Xinhua
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