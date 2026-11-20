SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklık müzakerelerinin başladığını duyurdu.

Xi, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Prabowo ile Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bir araya geldi.

Xi cuma günkü görüşmede, iki ülkenin stratejik iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmesi, çok yönlü stratejik işbirliğini derinleştirmesi, siyasi güvenin temelini sağlamlaştırması ve dış risklere karşı ortaklaşa önlem alıp bunlarla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, iki ülkeye karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletme, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu gibi büyük projeleri ilerletme ve enerji ve maden kaynakları, yapay zeka, dijital ekonomi ve temiz enerji alanlarında işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Xi, çok yönlü, yüksek standartlı ve kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşmasına en kısa sürede varılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Prabowo ise Çin ile stratejik ortaklıklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti. Endonezya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Prabowo, Taiwan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir eyaleti olarak gördüklerini yineledi.

Çinli şirketlerin Endonezya'da yatırım yapıp iş kurmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Prabowo, güvenilir, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

Prabowo, Çin'in uluslararası ilişkilerde sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak oynadığı rolü son derece takdir ettiklerini belirterek Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak ve bölgesel ve küresel barış ve istikrarı teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.