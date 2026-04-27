Xiaomi Xring O1, 1 Milyon Satışla Apple ve Snapdragon'u Geride Bıraktı

Xiaomi'nin kendi geliştirdiği 3nm teknolojili Xring O1 işlemcisi, 1 milyon satış barajını aşarak büyük bir başarı elde etti. TSMC tesislerinde üretilen bu çip, Apple A18 Pro ve Snapdragon 8 Elite'ten daha hızlı performans gösteriyor. 109 mm² alanda 19 milyar transistör barındıran işlemci, Çin'de üretilen ilk 3nm çip olma özelliğini taşıyor.

Xiaomi, Xring O1 mimarisini akıllı telefonlardan elektrikli otomobillere kadar tüm ürün gamına yaymayı hedefliyor. Şirket, bu donanımı yapay zeka modeli ve birleşik işletim sistemiyle entegre ederek Apple benzeri bir ekosistem oluşturmayı planlıyor. Bu strateji, Xiaomi'nin teknolojik bağımsızlık yolundaki en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.