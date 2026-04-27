Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xiaomi Xring O1, 1 Milyon Satışla Apple ve Snapdragon'u Geride Bıraktı

27.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi'nin 3nm teknolojili Xring O1 işlemcisi, 1 milyon satış adedini aşarak Apple A18 Pro ve Snapdragon 8 Elite'i performans testlerinde geride bıraktı.

Xiaomi'nin kendi geliştirdiği 3nm teknolojili Xring O1 işlemcisi, 1 milyon satış barajını aşarak büyük bir başarı elde etti. TSMC tesislerinde üretilen bu çip, Apple A18 Pro ve Snapdragon 8 Elite'ten daha hızlı performans gösteriyor. 109 mm² alanda 19 milyar transistör barındıran işlemci, Çin'de üretilen ilk 3nm çip olma özelliğini taşıyor.

Xiaomi, Xring O1 mimarisini akıllı telefonlardan elektrikli otomobillere kadar tüm ürün gamına yaymayı hedefliyor. Şirket, bu donanımı yapay zeka modeli ve birleşik işletim sistemiyle entegre ederek Apple benzeri bir ekosistem oluşturmayı planlıyor. Bu strateji, Xiaomi'nin teknolojik bağımsızlık yolundaki en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:11:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.