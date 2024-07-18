Xinjiang'ın dış ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı

Güncel

URUMQİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bu yılın ilk yarısındaki dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 artarak 200 milyar yuan seviyesini aştı. Söz konusu rakama geçen sene 8 ayda ulaşılmıştı.

Bölgenin ithalat ve ihracatı, Ocak-Haziran döneminde 220,63 milyar yuana (yaklaşık 30,95 milyar ABD doları) ulaşarak önceki tüm yılların aynı dönemine göre rekor kırdı.

Söz konusu dönemde Xinjiang'ın ithalat ve ihracat değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 yükseldiği beş Orta Asya ülkesi bölgenin en büyük ticaret pazarı oldu. Bölgenin Kazakistan'la ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8, Kırgızistan'la ticaretiyse yüzde 8,7'lik bir artış sergiledi.

Xinjiang, sürekli olarak küresel pazara entegre olurken yükselen pazarları da araştırıyor. Xinjiang, söz konusu dönemde dünya genelinde 205 ülke ve bölgeyle ticaret yaptı.

Çin (Xinjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi ve bölgenin entegre gümrüksüz alanları, Xinjiang'ın dış ticaretini yönlendiren önemli itici güçleri haline geldi.

Çin'in kuzeybatı sınır bölgesindeki ilk pilot serbest ticaret bölgesinin ithalat ve ihracat değeri, bu yılın ilk yarısında 72,82 milyar yuana ulaşarak Xinjiang'ın toplam dış ticaretinin ithalat ve ihracat değerinin yüzde 33'ünü teşkil etti. Kashgar, Horgos, Alataw ve Urumqi'deki dört entegre gümrüksüz alanın toplam ithalat ve ihracat değeriyse aynı dönemde 95,39 milyar yuanla bölgenin toplam ithalat ve ihracat değerinin yüzde 43,2'isine karşılık geldi.