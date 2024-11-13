XPENG'in Uçan Otomobili Gökyüzünde

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ZHUHAİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG'in geliştirdiği uçan otomobil, Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi.

Salı günü alçak irtifada doğrusal hızlanma, spiral yükseliş, sabit hızla iniş ve hassas iniş gerçekleştiren uçan otomobil, tüm süreci otomatik pilotta tamamladı.

XPENG'in uçan otomobil iştiraki Huitian'ın kurucusu Zhao Deli, elektrikli bir araç olan yer modülünün, hava modülünü taşıyıp şarj ettiğini söyledi. Hava modülünün yer modülüne yerleşmesi ve tekrar havalanması sadece 5 dakika sürerken, süreç boyunca manuel kontrole gerek kalmıyor.

Uçan otomobillerin üretimini yapacak öncü konumundaki fabrikanın inşasına başlandı. Fabrikanın yıllık 10.000 adet kapasiteli seri üretime 2025 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Uçan otomobillerin müşterilere teslimatıysa 2026 yılında başlayacak.