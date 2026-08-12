Xuelong 2 Arktik Araştırma Görevine Başladı
Çin'in buzkıranı Xuelong 2, Arktik'te bilimsel veriler toplamak için 20 operasyona başlayacak.
XUELONG 2, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong 2, Arktik deniz buzundaki değişimler ve ekosistemlerin evrimine ilişkin araştırmalarda kullanılacak bilimsel verileri elde etmek amacıyla yedi buz istasyonunda 20'den fazla operasyon gerçekleştirecek.
Söz konusu saha çalışmaları kapsamında buz üzerine özel şamandıraların yerleştirilmesi, buz çekirdeği örneklerinin toplanması ve deniz buzuna yönelik uzaktan algılama gözlemlerinin yapılması planlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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