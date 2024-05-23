Yaban hayvanları Aladağlar Milli Parkında fotokapana yakalandı

Güncel

Türkiye Kupası\'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı

Serdar Ortaç konsere sarhoş çıktı! Ne şarkı söyleyebildi ne ayakta durabildi

Simpsonlar, Reisi\'nin helikopter kazasını da mı bildi?

Yaban hayvanları fotokapana yansıdı

NİĞDE - Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatının izlenmesi amacıyla Aladağlar Milli Parkında birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Aladağlar Milli Parkı bölgesinde farklı noktalara fotokapan yerleştirildi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

Farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yiyecek arayan yaban domuzunu, dağ keçilerini, tilki ve keklik görüntülerini kayıt altına aldı.