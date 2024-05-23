Yaban hayvanları Aladağlar Milli Parkında fotokapana yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaban hayvanları Aladağlar Milli Parkında fotokapana yakalandı

Geniş Video İzle

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü tarafından Aladağlar Milli Parkı'nda yapılan fotokapan çalışmalarıyla yaban hayvanlarının doğal ortamlarında kaydedildiği belirtildi. Yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban domuzu, dağ keçisi, tilki ve keklik gibi türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları hakkında bilgi edinildi.

23.05.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaban hayvanları fotokapana yansıdı

NİĞDE - Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatının izlenmesi amacıyla Aladağlar Milli Parkında birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Aladağlar Milli Parkı bölgesinde farklı noktalara fotokapan yerleştirildi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

Farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yiyecek arayan yaban domuzunu, dağ keçilerini, tilki ve keklik görüntülerini kayıt altına aldı.

Yaban hayvanları Aladağlar Milli Parkında fotokapana yakalandı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aladağlar, Niğde, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları Aladağlar Milli Parkında fotokapana yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:34:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yaban hayvanları Aladağlar Milli Parkında fotokapana yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement