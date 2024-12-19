Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktılar - Son Dakika
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Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

Iğdır Üniversitesi öğrencileri, Ağrı Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem bıraktı.

19.12.2024 14:18
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Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri, akademisyenlerle yaban hayvanları için Ağrı Dağı'na et ile yem bıraktı.

Kışın zorlu geçtiği bölgede doğadaki hayvanları da düşünen öğrenciler, akademisyenlerle yaban hayvanlarının yoğun olduğu Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Dağı'na çıktı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler karla kaplı kırsal alanlarda belirlenen noktalara yırtıcılar için et, kuşlar için yem bıraktı.

Rektör Alma, AA muhabirine, bölgenin yaban hayatı açısından oldukça zengin olduğunu söyledi.

Kış şartlarının ağır geçtiği dönemlerde yüksek rakımlarda yiyecek bulmakta sorun yaşayan yaban hayvanlarının Iğdır Üniversitesi yerleşkesine indiğini dile getiren Alma, "Biz de bu zinciri kırmak adına, üniversitemizin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencilerimiz ve hocalarımızla böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Her yıl akademisyenlerin öğrencileriyle yaptıkları doğaya yem bırakma faaliyetini rutin bir şekilde yapmayı planladıklarını belirten Alma, "Bu sayede öğrencilerimizin böyle farkındalık oluşturan faaliyetlere katılmalarını sağlıyoruz. Her şey dersten ibaret değil, bu tabiatla doğa ile bütünleşmek adına yapılan insani bir faaliyettir." ifadelerini kullandı.

Bölümde görevli Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit de aç kalan hayvanların besin bulmak için şehir merkezine inebildiğini, bunun da hem hayvanlar için hem de insanlar için risk oluşturduğunu anlattı.

Bu riskin önüne geçebilmek için doğal alanlara yem bıraktıklarını ifade eden Yiğit, "Öğrencilerimiz de burada bize eşlik ediyorlar. Hem yerinde uygulamalı eğitim gerçekleştiriyoruz, hem de doğaya bir katkımız olmuş oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Sitem Avin ise etkinliğin kendileri için hem eğitici bir faaliyet hem de insani bir görev olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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