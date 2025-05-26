Yaban Hayvanları Kongresi'nden Muradiye Şelalesi Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaban Hayvanları Kongresi'nden Muradiye Şelalesi Gezisi

26.05.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi katılımcıları Muradiye Şelalesi ve Erciş balık bendini ziyaret etti.

Muradiye şelalesi ile balık bendi ziyaretçilerini ağırlıyor

VAN - Van'da üçüncü düzenlenen 3'üncüsü düzenlenen "Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi" sonrası katılımcılar Erciş balık bendi ile Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde yapıldı. 100'e yakın bilim adamı ve 300'e yakın kişinin katıldığı kongrede 14 oturum gerçekleşti. Kongre sonrası katılımcılar Erciş balık bendi işe Muradiye Şelalesi'ni gezdi. Katılımcılar, ilk önce Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'nın nezaretinde Erciş balık bendini ziyaret ettiler. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde gölü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak amacıyla av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine doğru giden inci kefalinin görsel şölenin en güzel izlendiği yerlerlerden biri olan Erciş balık bendine gelen katılımcılara burada balığın göçü hakkında Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş tarafından bilgi verildi. Burada balıkların göçü ve çekilen fotoğraflarının ardından Muradiye Şelalesi'ni geçildi. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan şelaleye hayran kalan katılımcılar bol bol fotoğraf çekti.

"Dolu dolu zevkli bilimsel çalışma oldu"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çalıştayın ilkini 2015 yılında yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, ikincisini 2020'de ve üçüncüsü ise 22 Mayıs 2025'te yaptık. Tarım e Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteklediğini Van YYÜ'ün ev sahipliğinde biri Nahçivan olmak üzere 18 üniversite ilen 300 katılımcı 100 bilim adamının katıldı. Kongreye 80 sunum yapıldı. Burada yaban hayat tartışıldı. Dolu dolu zevkli bilimsel çalışma oldu. Kongre sonrası katılımcılar ile birlikte kültür ve tarih yönünden zengin bir coğrafyaya sahip olan Van Gölü havzasını geziyoruz. Van Gölü havzası ülkemizin üçte bir sulak alanlarına sahip. Bu mevsimde inci kefslilinin göçü ile Muradiye şelalesini gezdik. Katılımcılar balıkların göçü ile şelaleyi çok beğendi " dedi.

Kaynak: İHA

Muradiye Şelalesi, Muradiye, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban Hayvanları Kongresi'nden Muradiye Şelalesi Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
07:59
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
07:16
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
05:01
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
03:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
02:49
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 20:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: Yaban Hayvanları Kongresi'nden Muradiye Şelalesi Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.