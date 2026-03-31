Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), Aydın'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri çevresinde konaklayan yaban hayvanlarının beslenmesine destek amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, doğaya ve yaban hayatına yönelik destek çalışmaları kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen faaliyet çerçevesinde bölgeye yem bırakıldı.

Çalışma kapsamında doğaya 150 kilogram ibis ve flamingo yemi, 100 kilogram yabani kuş yemi ve 60 kilogram köpek maması bırakıldı.

Bölgedeki vatandaşlar da traktörleriyle destek vererek, ekiplerin taşkın nedeniyle ulaşılamayan sulak alanlara erişmesini sağladı.

Böylece yemleme çalışmaları sulak alanların farklı noktalarında gerçekleştirildi. Çalışmayla bölgede konaklayan kuş türleri ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesine destek sağlandı.