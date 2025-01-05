Yaban Keçileriyle Eğlenceli Diyalog

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Vatandaşın dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir vatandaşın, anayola inen yaban keçileri ile diyaloğu tebessüm ettirdi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde anayola kadar indi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, keçileri görünce durdu. Bir yandan cep telefonu kamerası ile kayda giren şahıs, diğer yandan da keçiler ile konuşmaya başladı. Vatandaşın keçilerle olan diyaloğu tebessüm ettirdi.