İstanbul'da yabancı basın mensuplarına silahla röportaj verdikleri belirlenen suç örgütü üyesi 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 23 Kasım'da sanal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü incelendi. Görüntülerde, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen kişilerin, araç içerisinde silahlarla yabancı basın mensuplarına röportaj verdikleri belirlendi.

Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 28 adet 9 milimetre fişek ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.