Yabancı Dil Eğitiminde Dönüşüm

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Bakan Tekin: " Türkiye'deki yabancı dil öğretiminin de ciddi bir şekilde farklılaşacağına inanıyorum"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı dil eğitimi konusunda önemli dönüşümler yaptıklarını belirterek, "Bu dönüşüm ile beraber Türkiye'deki yabancı dil öğretiminin de ciddi bir şekilde farklılaşacağına inanıyorum" dedi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje ile öğrencilerin dil becerilerinin sadece yazılı olarak değil, sözlü olarak da ölçülmesi hedefleniyor. Bakan Tekin, yaptığı konuşmada yabancı dil eğitiminin önemine dikkati çekerek, "Yabancı dil öğretmenlerimize ve sisteme fazla yükleniyoruz. Bundan 20, 30, 40 yıl önce insanlar arasındaki iletişimin büyük bir çoğunluğu yazılı metinler üzerinden yürümekteydi. Kitle iletişim araçlarının, görsel medyanın, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber artık yabancı dil ile ilgili başka bir tür ihtiyaç ortaya çıkıyor. Karşılıklı konuşarak birbirini anlama yönünde ihtiyaçlar daha ön plana çıkmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimizin öğrencileriyle karşılıklı iletişim kurabilecekleri yardımcı dil eğitimini temin etmiş olması"

Bakan Tekin, İngilizce öğreniminde metotların değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan 40 yıl önce kendi müfredatımızda bir yabancı dilin öğretilmesi ile ilgili olarak yazılı metinler, test, gramatik dil bilgisi üzerinden yabancı dil öğretirken, şimdi artık başka bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki yabancı dil eğitimi ile ilgili yaptığımız şey aslında, bu proje kapsamında yapacağımız şey aslında eğitim öğretim programlarımızda yaptığımız diğer değişikliklerin paraleli niteliğinde. Çağın ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda projeler geliştirmek, eğitim sistemimizi, müfredatı ona göre revize etmek. Bugün burada konuştuğumuz şey değişen iletişim ortamında öğretmenlerimizin öğrencileriyle karşılıklı iletişim kurabilecekleri yardımcı dil eğitimini temin etmiş olması."

"Türkiye'deki yabancı dil öğretiminin ciddi bir şekilde farklılaşacağına inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yabancı dil eğitimi konusunda önemli dönüşümler yaptıklarını aktaran Bakan Tekin, "Yabancı dil derslerinin sonundaki ölçü ve değerlendirmeyi dört temel beceri üzerinden yürütmeye başladık. Ardından okullarımızda yabancı dil öğrenimi açısından en uygun yaş diliminin bizdeki eğitim ve öğretim takvimi açısından 5'inci sınıflara denk düştüğü akademik çalışma yapan arkadaşlarımız tarafından bize rapor edildikten sonra 5'inci sınıflar düzeyinde yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıfları pilot uygulamalarına başlamıştık. 2023 yılı sonbaharında bu pilot uygulamalarının sonuçları üzerinden analiz yaparak çoklu yabancı dil pilot uygulamasına başladık. Bu dönüşümle beraber Türkiye'deki yabancı dil öğretiminin de ciddi bir şekilde farklılaşacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"İngilizce ile iletişim kurma mekanizması yazılı metinler üzeriyken şimdi konuşma üzerine"

Bakan Tekin, "Uluslararası toplantılarda şu cümleleri çok fazla duymuştuk; 'Sizin öğrencileriniz İngiliz dilinin gramatik dil bilgisi açısından bizim çocuklardan daha iyiler ama kendilerini ifade etme konusunda problemleri var.' Sorun şu 40 yıl öncesinde İngilizce ya da bir yabancı dil ile iletişim kurma mekanizması yazılı metinler üzeriyken, şimdi konuşma üzerine bir mekanizma gelişmiş durumda. Bizim de kendimizi bu duruma adapte etmemiz lazım" diye konuştu.

Projenin tanıtım toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve çok sayıda öğretmen de katıldı.