Yabancı öğrenciler, öğretmenlerini Türk usullerine uygun evlendirdi - Son Dakika
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Yabancı öğrenciler, öğretmenlerini Türk usullerine uygun evlendirdi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Berrin Ar'ın düğününde yaklaşık 40 farklı ülkeden Eskişehir'e gelerek eğitim gören öğrenciler, Türk kültürlerine uygun kına yakarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

05.08.2024 11:21
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Yabancı öğrenciler, öğretmenlerini Türk usullerine uygun evlendirdi

Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, öğretmenlerinin düğününde Türk kültürünü de öğrendi

Berrin Ar:

"Kültürü birebir yaşıyorlar"

Çağatay Pamuk:

"Yabancı öğrenciler de bizim kültürümüzü öğreniyor"

Öğretim Görevlisi Tuğçe Özdemir:

" Nijer'de prenses olarak yaşayan bir öğrencimiz hocamızın kınasını yaktı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Berrin Ar'ın düğününde yaklaşık 40 farklı ülkeden Eskişehir'e gelerek eğitim gören öğrenciler, Türk kültürlerine uygun kına yakarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Yaklaşık 40 farklı ülkeden Eskişehir'e gelerek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe eğitimi alan öğrenciler, merkezde görevli Öğretim Görevlisi Berrin Ar'ın düğününe katıldı. Türk kültürünü ve adetlerini öğrenme aşamasında olan öğrenciler, Türk usullerine uygun yapılan düğünde kına yaktı ve dans etti. Öğretim görevlisi Berrin Ar ve eşi Çağatay Pamuk için de özel bir anın yaşandığı düğünde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Kültürü birebir yaşıyorlar"

Eğitim verdiği öğrencilerinin kendi düğününde Türk kültürünü yaşayarak öğrenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Berrin Ar, "Mutluyum. Çok güzel bir ana tanıklık ettiler. Bence Türkiye'de bir ilk. Hocalarının kına gecesini ve düğünlerini görüyorlar. Kültürü birebir yaşıyorlar" dedi.

"Yabancı öğrenciler de bizim kültürümüzü öğreniyor"

Damat Çağatay Pamuk ise düğünlerinde farklı bir anının oluşmasıyla mutluluk yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bugünlerde mutlu olduk. Yabancı öğrenciler de bizim kültürümüzü öğreniyor, görüyor ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nijer'de prenses olarak yaşayan bir öğrencimiz hocamızın kınasını yaktı"

TÖMER'de eğitim alan öğrencilere derslerde anlatılan Türk geleneklerinin düğün esnasında tecrübe edildiğini belirten Eğitim Görevlisi Tuğçe Özdemir, "Burada bizim ESOGÜ TÖMER'de eğitim görevlisi olan Berrin Ar'ın düğününü gerçekleştiriyoruz. Ben kendim de ESOGÜ TÖMER'de öğretim görevlisiyim ama aynı zamanda düğün organizasyonunu yönetiyorum. Dans eğitimlerini ben verdim ve bunun arasına orada yer alan yabancı öğrencilerimizi de katmak istedik. Hatta Nijer'de prenses olarak yaşayan bir öğrencimiz hocamızın kınasını yaktı. Diğer öğrencilerimiz de kına tepsisini taşıdılar. Kına tepsisi nasıl başta döndürülür, kına yakımı nasıl gerçekleştirilir, kınanın bizde kıymeti ne, renklerin kıymeti ne? Bunların hepsini biz derslerde öğrencilerimize öğrettik. Burada uygulama fırsatı yakaladılar. Hem Berrin için hem de bizler için mükemmel bir anı oldu" dedi.

"Sadece Türkçe öğrenmekle kalmıyorlar, kültür kaynaşması yaşıyorlar"

Öğrencilerin eğitimlerinde Türkçe öğrenmekle birlikte Türk kültürünü de öğrendiklerini belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda net bir sayı veremesem de en az 40 ülkeden öğrencimiz oluyor her yıl. ESOGÜ TÖMER olarak çok kalabalık bir yapıya sahibiz. Hem Afrika tarafından hem Kazakistan'da, Türkmenistan'dan ve diğer ülkelerden birçok öğrencimiz bizimle birlikte ve hepsi bir arada kültürleştirmeyle bir Türk kültürünü öğrenmeye çalışıyorlar. Hem onlar bize kültür katıyor hem de biz onlara yansıtıyoruz. Sadece Türkçe öğrenmekle kalmıyorlar. Bizimle birlikte kültür kaynaşması yaşıyorlar ve böylelikle kalıcı bir Türkçe öğretimi gerçekleştirmiş oluyoruz."

Yabancı öğrenciler, öğretmenlerini Türk usullerine uygun evlendirdi
Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler, öğretmenlerini Türk usullerine uygun evlendirdi - Son Dakika

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