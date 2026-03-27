Yağış Sonrası Ahır Çöktü: 20 Küçükbaş Hayvan Öldü

VAN'ın Başkale ilçesinde yağış sonrası ahır çöktü, göçük altında kalan 20 küçükbaş öldü.

Olay, ilçeye bağlı Aşağı Küme Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle Fatih Can'a ait ahır çöktü. Çok sayıda hayvan göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine Başkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin çalışması ile bazı hayvanlar kurtarılırken, 20 küçükbaşın öldüğü belirlendi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE (Van),