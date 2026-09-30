Boğaz\'da turkuaz manzara: 3 günlük yağışın ardından deniz rengini değiştirdi

Boğaz'da turkuaz manzara: 3 günlük yağışın ardından deniz rengini değiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yaklaşık 3 gün süren yağış sona erdi, İstanbul Boğazı'nın suları turkuaz bir görünüm aldı. Havadan çekilen görüntülerde Rumelihisarı, Kız Kulesi ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri turkuaz denizle aynı karede buluştu.
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza büründü. İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
3 GÜN SÜREN YAĞIŞIN ARDINDAN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaklaşık 3 gün süren yağış sonrası denizin rengi turkuaza büründü.
KÖPRÜLER VE KIZ KULESİ İLE SEYİRLİK MANZARA
Boğazın turkuaz rengi Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşince seyirlik görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
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