Yağışlı Havada Kontrolü Kaybeden Servis Midibüsü Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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Yağışlı Havada Kontrolü Kaybeden Servis Midibüsü Bariyerlere Çarptı

Yağışlı Havada Kontrolü Kaybeden Servis Midibüsü Bariyerlere Çarptı

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sürücüsü yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan servis midibüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ekipleri geldi ve yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

09.02.2025 18:30  Güncelleme: 18:34
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EYÜPSULTAN Hasdal- Kemerburgaz yolunda içerisinde yolcu bulunmayan servis midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Oktay Zeyrek, "Sağ sol derken bariyere girdim. Beton zemin kaydırıyor" dedi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Hasdal yönüne giden Oktay Zeyrek idaresindeki 34 LCK 093 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak refüje çıktı. Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, sürücünün yaralanmadığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Midibüs, vinç ile bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi.

Kazayı anlatan sürücü Oktay Zeyrek, "Rampa aşağıya iniyordum, araba kaydı. Yalnızdım, havaalanından geri geliyordum. Hasar yok araçta. Ekipler geldi tutanak tutuyorlar. Beton zemin zaten kaydırıyor. Asfalt olsa öyle olmaz. Bir de yağışlı hava. Tutmadım, öyle kaldı. Sağ, sol derken bariyere girdim" dedi.

Kaynak: DHA

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