Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum saha tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastanede, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin katıldığı tatbikatta acil durumlarda yapılması gerekenler uygulandı.
Başhekim İbrahim Yuva, tatbikatın amacının hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Yağlıdere Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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