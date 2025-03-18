Yahudi Akademisyenlerden Halil İçin Destek Kampanyası - Son Dakika
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Yahudi Akademisyenlerden Halil İçin Destek Kampanyası

Boston'daki 2 bini aşkın Yahudi akademisyen, Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılması için kampanya başlattı.

18.03.2025 23:16
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NEW ABD'nin Boston bölgesindeki üniversitelerden 2 bini aşkın Yahudi akademisyen, personel ve öğrenci, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

Halil'e bir destek de Harvard ve Massachusetts Teknik Enstitüsü gibi ülkenin önde gelen üniversitelerin bulunduğu Boston bölgesindeki Yahudi akademisyen, personel ve öğrencilerden geldi.

Kendilerini "Endişeli Yahudi Öğretim Üyeleri-Boston Bölgesi" olarak tanımlayan grup, yaptıkları yazılı açıklamada Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Farklı görüşlere sahibiz ancak kampüsteki topluluklarımızın üyelerini taciz, ihraç, tutuklama veya sınır dışı etmek için adımızı kullanan ve antisemitizmle ilgili alaycı iddialarda bulunan herkesi kınama konusunda birleşiyoruz." ifadesi kullanıldı.

2 bini aşkın Yahudi profesör, personel ve öğrenciden oluşan grubun açıklamasında, kampüslerde Filistinlilerin hak ve özgürlüklerini savunanlara yönelik "antisemitizm terörü" retoriğinin şiddetle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha fazla güç toplamak ve siyasi muhaliflerine saldırmak için Yahudi düşmanlığının arkasına sığındığı ifade edilerek, Halil'in tutuklanmasının üniversitelerdeki demokrasiye açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

Halil'in serbest bırakılması için ülkedeki diğer üniversitelere de "kaynakları kullanma" çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca üniversite yönetimlerinin daha fazla demokratikleşmesi ve federal göçmenlik yetkilileri ile İsrail yanlısı oluşumlarla işbirliğine girmemesi çağrısında bulunuldu.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

Şu an Louisiana eyaletinde tutulan Halil'in bu ay sonu göçmenlik yargıcının karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yahudi Akademisyenlerden Halil İçin Destek Kampanyası - Son Dakika

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