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Yahudi aktivistler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Yahudi aktivistler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup Yahudi aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Gösteride aktivistler, 'Gazze'yi bombalamayı durdurun' yazılı dövizler taşıdı. İsrail polisi, müdahalede bulunarak bazı aktivistlerin ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu ve göstericileri zorla dağıttı.

Yahudi aktivistler İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti
13.01.2024 - 23:59,
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Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup Yahudi aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı gösteride aktivistler, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Savaş karşıtı sloganlar atarak ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.

Gruba müdahalede bulunan İsrail polisi, bazı aktivistleri darbederek ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.

Oturma eylemi yapmak isteyen göstericileri polis, zorla kaldırarak dağıttı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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