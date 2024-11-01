Yahudi Seçmenlerin Pensilvanya'daki Etkisi - Son Dakika
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Yahudi Seçmenlerin Pensilvanya'daki Etkisi

Asher Lubotzky, Pensilvanya'daki Yahudi seçmenlerin 5 Kasım seçimlerinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

01.11.2024 13:49
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ABD'li siyaset bilimci Asher Lubotzky, 5 Kasım başkanlık seçimleri yaklaşırken Yahudi seçmenlerin "salıncak" olarak bilinen çekişmeli eyaletlerden Pensilvanya'da "büyük etkisi olabileceğini" söyledi.

ABD'de neredeyse 7,5 milyon Yahudi yaşarken, salıncak eyaletlerdeki Yahudi seçmen sayısı Arizona'da 113 bin, Nevada'da 60 bin, Wisconsin'de 42 bin, Michigan'da 105 bin, Pensilvanya'da 400 bin, North Carolina'da 82 bin ve Georgia'da 104 bin.

ABD'deki Houston Üniversitesinde İsrail çalışmaları alanında uzman siyaset bilimi profesörü Lubotzky, ülkede Yahudi seçmenin yaklaşımlarına ve seçimin Pensilvanya'daki yansımasına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki Yahudi seçmenin yüzde 70-80'inin geleneksel olarak Demokrat Parti'ye eğilimli olduğunu kaydeden Lubotzky, özellikle Gazze'de devam saldırıların, bazı Yahudi Amerikalıların Demokrat Parti'den uzaklaşmayı düşünmesine neden olduğu yorumunu yaptı.

Trump, Filistin'e destek protestolarını "küçümsüyor", Harris ise "konudan uzak duruyor"

Lubotzky, "Bu kez Orta Doğu'daki bu savaş Amerikalı Yahudiler için farklı, çünkü bu sadece bir dış politika meselesi değil." diyerek bunun nedeninin, "kampüslerde ve ötesinde anti-siyonist dil içerdiği öne sürülen protestolar" olduğunu söyledi.

Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyalarında ABD-İsrail ittifakını güçlendirecekleri mesajını verdiğini aktaran Lubotzky, Trump ve Cumhuriyetçilerin ABD'deki Filistin destekçisi protestoları "küçümsediğini", Harris'in ise ya protestoculara "sempati duyduğunu ya da konudan tamamen uzak durduğunu" söyledi.

Yahudi seçmenin Demokratlara desteği düşüşte

Bağımsız Yahudi sivil toplum kuruluşu Forward tarafından 15 Ekim'de yayınlanan bir ankette, kayıtlı Yahudi seçmenlerin yüzde 62'sinin Harris'e, yüzde 31'inin ise Trump'a oy vereceğini söylediğini aktaran Lubotzky, "Yahudi oylarının sadece yüzde 62'sini almak Demokrat adaylar için düşük bir oran. Yine de Yahudilerin çoğu Harris'e oy verecektir. Ancak bu oran Demokrat adayların olağan performansından oldukça düşük olabilir." dedi.

Pensilvanya'da Yahudi seçmenlerin durumu

Pensilvanya nüfusunun yüzde 3,3'ünü Yahudilerin oluşturduğunu belirten Lubotzky, bu oranın Yahudilerin ABD nüfusu içindeki payına göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Lubotzky, Michigan eyaletinde yaşayan kalabalık Müslüman nüfusa dikkati çekerek, "Michigan için Müslüman oyları neyse Pensilvanya için Yahudi oyları da o." şeklinde konuştu.

ABD'deki Yahudi seçmenlerin bir sonraki başkanın kim olacağı konusunda "önemli bir etkiye sahip olabileceğine" dair görüş bildiren Lubotzky, ayrıca, Pensilvanya'daki yarışın diğer salıncak eyaletlere kıyasla daha önemli olabileceğini kaydetti.

Lubotzky, Pensilvanya'yı Trump ya da Harris'in kazanmasında Yahudi seçmenin etkili olup olmayacağı sorusunu, "Olabilir çünkü şu anda gördüğünüz gibi Pensilvanya'da (Trump ve Harris arasında) eşitlik söz konusu. Philadelphia kentindeki 2-3 bin seçmen Trump ya da Harris'in Pensilvanya'yı kazanması için gerekli olabilir." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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