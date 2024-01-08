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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında buldozerlerle, Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti. Filistinli yetkililere göre, bu saldırılar sürekli olarak devam etmekte ve Filistinlilerin mülklerine yönelik saldırıları engellemek isteyenlerin bölgeye yaklaşmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, Yahudi yerleşimciler Beytüllahim'de tarihi bir alana da baskın düzenleyerek eserlere zarar vermiştir.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria\'da Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti
08.01.2024 - 19:07,
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Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında buldozerlerle, Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Yahudi yerleşimciler, El Halil kentine bağlı Turkumiya beldesi kırsalındaki Ferş el-Hava bölgesinde Filistinli Mecdi Hicazi, Ahmed Ebu Raiya, Tarık Zabayine, Ahmed Ebu Rızk ve Nur Garib'e ait tarım arazilerini tahrip ederek, ürünler için kullanılan yapıları yıktı.

Yahudi yerleşimciler, aynı bölgede Filistinli İbrahim el-Merkatın'a ait tarım arazisinin çevresindeki surları yıktı ayrıca üzüm ve zeytin ağaçlarıyla dolu 20 dönümlük araziyi de buldozerlerle kazarak tahrip etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi üyelerinden aktivist Süleyman el-Merkatın, bu saldırıları gerçekleştirenlerin çevredeki Adora Yahudi yerleşim birimi sakinleri olduğunu ve Filistinlilerin mülklerine sürekli saldırıda bulunduklarını belirtti.

Merkatın, Yahudi yerleşimcilerin mülklerine ve arazilerine yönelik saldırılarını engellemek isteyen Filistinlilerin bölgeye yaklaşmasına ise İsrail güçlerince izin verilmediğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerden Beytüllahim'de tarihi alana baskın

Öte yandan WAFA'ya göre Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Cennata beldesindeki tarihi alana da baskın düzenleyerek eserlere zarar verdi.

Cennata Belediye Başkanı Sami ez-Zeyr, Yahudi yerleşimcilerin beldeden geçen çevre yolu yakınındaki tarihi Ayn Hamda Su Çeşmesi ve çevresindeki alanda kazı çalışmaları başlattığını belirtti.

Zeyr, Yahudi yerleşimcilerin bu çalışmayı alanı istila etme amacıyla başlattıklarına dikkati çekerek, buraya el koymalarının bölgede yüzlerce dönümlük araziyi istila etmenin başlangıcı olacağını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 700 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
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