Yahudi yerleşimciler Filistin köyüne saldırdı, tarım arazileri ateşe verildi

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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistin köyüne silah ve taşlarla saldırıp, köyün tarım arazilerini ateşe verdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Asira köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin gerçek mermilerle ve taşlarla köye saldırdığını ve köyün tarım arazilerini ateşe verdiğini belirten görgü tanıkları, Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere karşı mukabelede bulunduğu ifade etti.

Görgü tanıkları taraflar arasında çatışma yaşandığını aktarırken, köyde meydana gelen olayın sonucuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki 3 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasına ilişkin 2005 yılında verilen talimatı iptal ettiği duyurulmuştu.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron döneminde, art arda yaşanan askeri kayıpların etkisiyle İsrail, o dönemde "çekilme" olarak bilinen tek taraflı plan kapsamında, 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmiş ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı 3 Yahudi yerleşim biriminin boşaltılması kararı almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.