Yahudi Yerleşimciler Filistinli Aileyi Saldırdı

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KUDÜS, 15 Şubat (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında yaklaşık 40 Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğrayan Filistinli ailede 4 kişi yaralandı.

İsrail ordu radyosunun cuma günü bildirdiğine göre yasadışı bir yerleşim karakolundan gelen yerleşimciler saldırıda köpekler, sopalar ve biber gazı kullanırken, saldırıyla ilgili olarak hiç kimse tutuklanmadı.

Filistinli kaynaklar saldırı sırasında 15 koyunun zehirlendiğini söyledi. Yaralı sayısı daha yüksek veren Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, Şellaldeh ailesinden 15 kişinin yaralandığını ve bunlardan beşinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

WAFA, saldırganların iki aracı ateşe verdiğini, birkaç aracı da tahrip ettiğini ve bölgedeki güneş panellerine, çadırlara ve barakalara zarar verdiğini de aktardı.

Son aylarda Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara yönelik yerleşimci şiddetinin arttığı gözleniyor.