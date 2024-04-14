Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait aracı ateşe verdi

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdiği anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü yayımlandı.
İsrailli "Yesh Din" hak örgütü, sosyal medya hesabından Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr Dubvan köyünde 13 Nisan'da kaydedilen görüntüde, yüzleri maskeli 2 Yahudi yerleşimcinin garaja girerek Filistinlilere ait aracı ateşe verdiği görülüyor.
O anlarda çevrede bulunan İsrail askerlerinin aracı ateşe veren Yahudi yerleşimcilere engel olmaması da dikkati çekiyor.
Filistinlilere ait araç alevler içinde kalırken Yahudi yerleşimciler alandan uzaklaşıyor.
Yahudi yerleşimciler 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.
Yasa dışı yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda aracı ateşe verdi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
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